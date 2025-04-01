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15:01, 1 апреля 2025Наука и техника

Рынок складных смартфонов упадет

CR: Рынок складных смартфонов вырастет в 2026 году из-за складного iPhone
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Аналитики компании Counterpoint Research (CR) предсказали падение рынка складных смартфонов в 2025 году. Отчет доступен на сайте организации.

Специалисты CR заявили, что в 2024 году рынок складных смартфонов вырос на 2,9 процента. Однако в 2025 году аналитики ожидают снижения поставок и первого падения за всю историю наблюдений. По словам старшего аналитика Джен Парк, рынок раскладных девайсов определенно не достиг своего пика. Специалист считает, что поставки восстановятся в 2026 году, одним из драйверов роста окажется появление первого складного iPhone.

По итогам 2024-го лидером отрасли назвали южнокорейскую компанию Samsung. На втором месте разместилась китайская Huawei. При этом поставки Samsung упали на 33 процента, а Huawei, напротив, выросли на 54 процента. На третьем месте оказалась Motorola, которая нарастила поставки на 253 процента.

Несмотря на то что многие производители продемонстрировали двузначный и трехзначный рост, на общее состояние рынка повлияли сложности на производстве Samsung и ряда китайских производителей. 2026-й аналитики CR назвали «захватывающим и омолаживающим» для сегмента складных гаджетов.

В середине марта аналитик Barclays Тим Лонг оценил первый складной iPhone в 2300 долларов, или около 195 тысяч рублей. Девайс должны выпустить на рынок до 2027 года.

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