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05:32, 3 июля 2026Авто

Пожилые братья попались на угоне итальянской машины ради получения страховки

Полиция Нью-Йорка раскрыла инсценировку угона 45-летнего Fiat двумя братьями-пенсионерами
Марина Аверкина

Полицейское управление штата Нью-Йорк сообщило о раскрытии неудачной попытки мошенничества, затеянной двумя родными братьями преклонного возраста. Они инсценировали пропажу собственного автомобиля Fiat Spider 1981 года выпуска, чтобы получить денежную компенсацию от страховой компании, пишет Roadandtrack.com.

Плану «стариков-разбойников» был дан старт в конце июня, когда 81-летний Сальваторе Дж. Амато, проживающий в Сомерсе, подал заявление об угоне. Мужчина утверждал, что неизвестные похитили его классический итальянский кабриолет тем же утром со стоянки возле продовольственного магазина.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке обстоятельств случившегося. Они проанализировали информацию, полученную с камер автоматической фиксации регистрационных знаков, и изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных по периметру торгового центра.

Но братья просчитались: следователи быстро установили, что автомобиль не заезжал на парковку, где якобы произошло преступление. Столкнувшись с неопровержимыми доказательствами, Сальваторе Амато сознался в обмане. По версии следствия, он заранее спрятал свой Fiat Spider в Бронксе. В это время его 83-летний брат Фрэнк Амато забрал его оттуда на другом автомобиле и доставил обратно в Сомерс.

Пожилым мужчинам предъявили обвинения по нескольким пунктам. Речь идет о фальсификации деловой документации первой степени, предоставлении заведомо ложных сведений, ложном сообщении об инциденте третьей степени и сговоре пятой степени. Младшему из братьев дополнительно вменяют страховое мошенничество третьей степени.

Ранее стало известно, что 85-летний Уильям Босворт из Флориды был задержан правоохранителями после того, как его кабриолет Nissan 350Z предположительно участвовал в ночных гонках.

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