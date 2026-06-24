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05:48, 24 июня 2026Авто

Пенсионера задержали за уличные гонки

В США 85-летнего пенсионера задержали за ночные гонки на кабриолете Nissan 350Z
Марина Аверкина

Житель штата Флорида, 85-летний Уильям Босворт, был задержан правоохранителями после того, как его кабриолет Nissan 350Z предположительно участвовал в ночном скоростном заезде. Об инциденте с участием пожилого мужчины пишет Carscoops.

Все произошло на трассе State Road 48, где установлен скоростной лимит 45 миль в час (около 72 километров в час). По заявлению полицейских, серый Nissan двигался бок о бок с красным Chevrolet Corvette на чрезмерно высокой скорости. Замеры зафиксировали, что Corvette разогнался до 125 миль в час (201 километр в час), а машина Босворта — до 110 миль в час (177 километров в час). Водителей остановили по отдельности и впоследствии арестовали, предъявив обвинения в уличных гонках и превышении скорости.

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На видеозаписи Босворт спокойно объясняет, что Corvette резко сместился в его сторону, а он всего лишь «катался на своей любимой машине». Совершенно неожиданное объяснение привел второй задержанный — 57-летний водитель Corvette Филипп Синьорино. Он также отрицал участие в гонках и заявил, что его спортивный автомобиль «не способен развивать скорость», зафиксированную патрульными. Учитывая возможности Corvette последних десятилетий, подобное заявление не убедило правоохранителей.

Проблема в том, что мужчины решили «покататься» не на гоночной трассе, а на общественной дороге с ограничением скорости. Ее превышение (в данном случае более чем в два раза) создает прямую угрозу всем участникам движения. Трассы вроде State Road 48 часто проектируются с хорошим обзором, широкими полосами и плавной геометрией — это нередко побуждает водителей набирать более высокую скорость.

Вместе с тем многие обратили внимание на возраст одного из нарушителей: далеко не каждый в 85 лет сохраняет привязанность к машине, обладает духом авантюризма и жаждой риска.

Ранее стало известно, что на Смоленской набережной в Москве, недалеко от Дома Правительства РФ, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух очень дорогих автомобилей. Там столкнулись кроссовер Ferrari Purosangue, примерная стоимость которого составляет 60 миллионов рублей, и седан BMW 7-й серии (около 15 миллионов).

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