Появилось новое фото предполагаемой части ракеты на месте авиакатастрофы в Иране

Пользователь Twitter @Liberalist_30 опубликовал еще одну фотографию, сделанную якобы на месте гибели Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране, на которой запечатлен, предположительно, фрагмент зенитной ракеты. По словам юзера, ему прислали этот снимок в Telegram.

На кадр также обратил внимание основатель интернет-издания Bellingcat, британский журналист Элиот Хиггинс, комментировавший и предыдущую похожую фотографию. Он отметил, что новый снимок так же сложно верифицировать, как и первый. «Угол, с которого велась съемка, слишком велик, чтобы уловить необходимые детали на заднем плане (например, дома)», — пояснил эксперт. Хиггинс добавил, что в Bellingcat все равно будут пытаться проверить происхождение и подлинность фотографий — например, по уровню изношенности бордюрных камней.

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На основе этих кадров в сети предположили, что украинский Boeing мог быть сбит ракетой, запущенной из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» — такое вооружение имеется в распоряжении иранской армии. Эту версию в числе других пообещали отработать власти Украины, направившие своих специалистов в Иран для участия в расследовании катастрофы.

По версии иранских авиационных властей, самолет потерпел крушение из-за технических проблем, а в аэропорту Тегерана, откуда он вылетел, заявили, что у лайнера загорелся двигатель. Точную причину в Иране пообещали раскрыть после анализа бортовых самописцев.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

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