Украинцев отправили искать якобы сбившую самолет в Иране ракету

Украинские специалисты, направленные в Иран для участия в расследовании крушения пассажирского самолета, будут искать обломки ракеты. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в комментарии для запрещенного в России портала «Цензор.нет», который цитирует телеканал «Настоящее время».

По его словам, СНБО «изучает версию поражения украинского "Боинга" зенитной ракетой российского ЗРК "Тор"». Кому может принадлежать комплекс, из которого, вероятно, была выпущена подобная ракета, Данилов не уточнил.

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Глава СНБО добавил, что в составе группы украинских следователей есть специалисты, которые занимались расследованием авиакатастрофы в Донбассе в 2014 году, когда был сбит малазийский «Боинг». Указанные специалисты также принимали участие в экспертизе фрагментов ракеты «Бук», которая и сбила лайнер.

Ранее сообщалось, что среди других версий крушения самолета в Иране на Украине рассматривают взрыв техногенного или террористического характера, столкновение с беспилотником или другим летающим объектом.

Украинский лайнер потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром в среду, 8 января. На борту находились 167 пассажиров из разных стран, преимущественно граждан государств Ближнего Востока, а также девять членов экипажа, все они погибли. В Иране настаивают, что катастрофа произошла по техническим причинам.

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