Украина заявила о трех секретных версиях авиакатастрофы в Иране

Украинские власти рассматривают семь версий причин катастрофы Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает «Интерфакс».

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По его словам, три версии причин авиакатастрофы являются секретными и пока не разглашаются. «Основной версии на сегодняшний день не существует. У нас сегодня есть четыре открытые и три закрытые [версии]. Я могу сказать, что "Восток — дело тонкое", с самого утра работает наша группа там, но нужно очень осторожно к этому относиться», — отметил Данилов.

Секретарь СНБО рассказал, что украинские власти сотрудничают с иранской стороной с целью получения доступа к месту крушения самолета. Данилов добавил, что часть украинских экспертов уже работают на месте происшествия.

Ранее в сети появились фотографии, сделанные якобы на месте катастрофы, на которых, предположительно, запечатлены фрагмент зенитной ракеты. На основе кадров пользователи предположили, что украинский Boeing мог быть сбит ракетой, запущенной из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» — такое вооружение имеется в распоряжении иранской армии. Власти Украины пообещали отработать эту версию.

По версии иранских авиационных властей, самолет потерпел крушение из-за технических проблем, а в аэропорту Тегерана, откуда он вылетел, заявили, что у лайнера загорелся двигатель. Точную причину в Иране пообещали раскрыть после анализа бортовых самописцев.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

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