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В Пентагоне сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

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Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», потерпевший катастрофу близ Тегерана, вероятно, был случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» иранской армии. Об этом сообщили представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник разведки США и сотрудник иракской разведки, передает Newsweek.

По оценкам Пентагона, инцидент мог быть случайным. Отмечается, что противовоздушная оборона Ирана могла сработать после обстрела американских баз в Ираке. США рассматривают различные версии авиакатастрофы, в том числе преднамеренный или случайный удар, отмечают источники Reuters.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что лучшие британские эксперты должны быть задействованы в расследовании крушения украинского самолета. Так он поддержал идею, предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским. «В наших контактах с иранской стороной мы четко настаиваем на проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события», — подчеркнул украинский лидер.

В начале января Иран атаковал две американские авиабазы в Ираке и объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Всего по объектам США было выпущено 15 ракет класса «земля — земля».

Утром 8 января «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» выполнял рейс Тегеран — Киев со 168 пассажирами на борту. Он упал в районе аэропорта иранской столицы через несколько минут после вылета. На борту находились 11 украинцев, остальные были гражданами Ирана, Афганистана, Канады и нескольких европейских стран.

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