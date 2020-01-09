Великобритания захотела расследовать крушение украинского самолета в Иране

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что лучшие британские эксперты должны быть задействованы в расследовании крушения пассажирского самолета «Боинг-737» в Иране. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сообщается, что Джонсон поддержал идею, предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским. «В наших контактах с иранской стороной мы четко настаиваем на проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события», — подчеркнул украинский лидер в разговоре с британским премьером.

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Ранее Зеленский поручил провести полную проверку всех гражданских самолетов страны на предмет их летной пригодности после авиакатастрофы в Иране. Он подчеркнул, что проверку нужно выполнить вне зависимости от того, что стало причиной аварии. Также президент поручил Генпрокуратуре Украины возбудить уголовное дело по факту крушения лайнера.

«Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» выполнял рейс Тегеран — Киев со 168 пассажирами на борту. Он упал в районе аэропорта иранской столицы через несколько минут после вылета утром 8 января. На борту находились 11 украинцев, остальные были гражданами Ирана, Афганистана, Канады и нескольких европейских стран.

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