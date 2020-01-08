Очевидец рассказал о последних секундах полета украинского самолета

RT RT

Пассажирский самолет «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс Тегеран — Киев, загорелся в воздухе и только потом упал и разбился. О последних секундах полета лайнера Ruptly рассказал очевидец. Его речь перевел RT, ролик опубликован в Telegram-канале телеканала.

По словам собеседника видеоагентства, во время полета правый борт и хвост лайнера были в огне. Он предположил, что пилот пытался увести судно от жилых домов и направил его к парку Лале. Там самолет рухнул, снес ограждение футбольного поля, взорвался и сгорел. «Эти 500-600 метров усеяны фрагментами мертвых тел, которые невозможно опознать», — добавил молодой человек.

«Боинг-737» со 168 пассажирами на борту упал в районе аэропорта иранского Тегерана через несколько минут после вылета утром 8 января. На борту находились 11 украинцев, остальные были гражданами Ирана, Афганистана, Канады и нескольких европейских стран.

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