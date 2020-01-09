Подтверждена подлинность видео возможной ракетной атаки на украинский лайнер

Подлинность опубликованного ранее видео, на котором якобы запечатлено попадание ракеты в украинский самолет Boeing 737-800, потерпевший крушение около Тегерана, подтвердило издание The New York Times.

Ранее появилось видео, на котором якобы запечатлено попадание ракеты в Boeing 737-800. На кадрах видно внезапную вспышку на взлетающем объекте, который, предположительно, является самолетом. Через несколько секунд после этого слышен взрыв.

По информации издания, после взрыва самолет повернул обратно к аэропорту и продолжил полет в течение нескольких минут.

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

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