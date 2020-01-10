Иран согласился на участие других стран в расследовании крушения Boeing

Иран согласен на участие представителей других стран в расследовании крушения украинского Boeing около Тегерана. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны, передает ТАСС.

«Мы приветствуем участие в расследовании других стран, чьи граждане в ходе этого трагического события погибли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по международным правилам расследовать катастрофу могут владелец самолета, производители самолета и авиационных двигателей, а также организации гражданской авиации тех стран, в которой произошла авария и которая выдала сертификат летной годности.

В то же время официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо и британского премьера Бориса Джонсона, допустивших ранее версию о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты, передать имеющуюся информацию расследующему катастрофу комитету, передает РИА Новости.

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

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