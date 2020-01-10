США заподозрили в прямом наблюдении удара «Тора» по украинскому Boeing 737-800

Говоря о «системе раннего предупреждения», позволившей предпринять своевременные меры по сохранению жизней американским военным в ходе ракетного удара Ирана в Ираке, президент США Дональд Трамп вероятнее всего имел ввиду спутники космической системы инфракрасного наблюдения Space Based Infrared System (SBIRS), пишет The Drive. Также в американском издании подозревают, что Соединенные Штаты могли посредством данной системы фактически напрямую наблюдать предполагаемый удар «Тора» по самолету Boeing 737-800.

В публикации отмечается, что персонал американских военных объектов получал данные и от «других источников», что предоставляло «дополнительное уведомление о том, что атака может произойти в ближайшее время».

The Drive пишет, что SBIRS предоставляет «огромное количество разведывательных данных», которые способны зафиксировать пуск ракеты и ее попадание в цель. «Система также может обнаруживать небольшие инфракрасные события и данные, которые могут быть использованы для подтверждения того, действительно ли украинский авиалайнер был сбит [иранской ракетой российского производства]», — замечает американское издание.

В одной из публикаций The Drive, посвященной возможностям SBIRS, утверждается, что использование подобной «информации [от спутников] в режиме реального времени может иметь огромные преимущества во время конфликта, поэтому о ней, кажется, говорят только тогда, когда это абсолютно необходимо».

Удар по авиабазе США в Ираке Иран нанес в ночь на среду, 8 января. Одной из версий крушения украинского лайнера Boeing 737-800, разбившегося спустя несколько часов после данного инцидента недалеко от тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни, считается попадание в самолет купленного Ираном у России зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор».

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В феврале 2018 года издание SpaceNews написало, что американские военные вместо запуска дорогих и массивных спутников наподобие SBIRS начнут развертывание информационной сети, основанной на менее дорогих и более простых космических аппаратах, что позволит США оперативно реагировать на угрозы со стороны Китая и России.

В настоящее время космическая система раннего обнаружения пусков баллистических ракет SBIRS состоит из восьми спутников, одна половина из которых находится на геостационарной орбите, тогда как другая — на эллиптических орбитах. Генеральными подрядчиками, отвечающими за создание данных космических аппаратов, выступают американские компании Lockheed Martin и Northrop Grumman. Такие спутники считаются одними из самых дорогих в мире. Например, стоимость каждого из четырех находящихся на геостационарной орбите спутников SBIRS составляет около 1,7 миллиарда долларов.

Российским частичным аналогом SBIRS должны выступить космические аппараты «Тундра» Единой космической системы (ЕКС) «Купол», развертывание которой произведено пока лишь на 30 процентов (запущено 3 из 10 спутников).

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