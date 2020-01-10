Иран открестился от зачистки бульдозером обломков упавшего «Боинга»

Посол Ирана в Великобритании Хамид Баединеджад открестился от сообщений о том, что власти страны убирают бульдозерами обломки упавшего возле Тегерана «Боинга» 737-800 «Международных авиалиний Украины». Об этом он заявил в разговоре с журналистами Sky News.

Сообщения о зачистке улик, подчеркнул дипломат, «абсолютно абсурдны». Он также выразил сомнения в подлинности видео, на котором якобы запечатлен момент попадания зенитной ракеты в пассажирский лайнер. Иран, по его словам, «уверен, что с нашей стороны не было никаких ракетных пусков в это время».

О том, что с места крушения убирают улики, сообщила ранее 10 января журналистка CBS Элизабет Палмер. По ее словам, большинство фрагментов самолета убрали еще 9 января, при этом никаких признаков следственных действий она не обнаружила.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 9 января рассказал, что украинские специалисты, направленные в Иран для участия в расследовании крушения пассажирского самолета, будут искать обломки ракеты. По его словам, СНБО изучает версию поражения украинского Boeing зенитной ракетой ЗРК «Тор» российского производства.

Украинский лайнер, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. В Иране настаивают, что катастрофа произошла по техническим причинам. Украинская сторона пообещала проверить все версии произошедшего, в том числе взрыв техногенного или террористического характера, столкновение с беспилотником или другим летающим объектом.

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