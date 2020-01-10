Место крушения украинского лайнера в Иране расчистили от улик

Мусорщики забирают улики с места крушения Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране. Об этом сообщила в своем Twitter-аккаунте журналистка CBS Элизабет Палмер.

По ее словам, местные жители рассказали, что практически все части самолета были разобраны еще 9 января. В настоящий момент, отмечает Палмер, мусорщики расчищают место катастрофы. «Без охраны, без оцепления, никаких признаков следственных действий», — добавила она.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 9 января рассказал, что украинские специалисты, направленные в Иран для участия в расследовании крушения пассажирского самолета, будут искать обломки ракеты. По его словам, СНБО изучает версию поражения украинского Boeing зенитной ракетой ЗРК «Тор» российского производства.

Украинский лайнер, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. В Иране настаивают, что катастрофа произошла по техническим причинам. Украинская сторона пообещала проверить все версии произошедшего, в том числе взрыв техногенного или террористического характера, столкновение с беспилотником или другим летающим объектом.

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