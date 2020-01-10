Раскрыты слова очевидцев об ударе «Тора» по украинскому лайнеру

Человек, утверждающий, что он видел, как в Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» над Тегераном попала зенитная ракета, сообщил, что сперва услышал взрыв, от которого затряслись стены и сработала автомобильная сигнализация. Его слова раскрыла в Twitter ближневосточный корреспондент британского издания The Independent Бел Трю.
Он увидел, как «вспышка в небе ударила по чему-то... затем то, что подверглось удару, загорелось и двигалось в небе около минуты», цитирует Трю своего собеседника. По словам журналистки, первым взрывом, о котором говорит ее источник, может быть хлопок от пуска ракеты, что объясняет срабатывание сигнализации. Это может говорить о том, что где-то неподалеку находится военный гарнизон, рассуждает репортер. Другой собеседник рассказал ей о трех ракетах, но его показания не подтверждаются словами первого очевидца.
Трю также утверждает, что слова ее источника были проверены и подтвердились новостями о возможном ударе зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» по лайнеру.
Версию о поражении украинского пассажирского самолета над Тегераном зенитной ракетой 9 января официально выдвинули премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон. Они сослались на данные собственной и союзной разведок, согласно которым лайнер был сбит иранской ракетой класса «земля — воздух». Об этой версии также говорили источники американского издания Newsweek в Пентагоне, разведывательных структурах США и Ирака. После этого в сети было опубликовано видео предполагаемого попадания ракеты в воздушное судно. Власти Ирана настаивают на том, что версия об атаке на лайнер не соответствует действительности.
Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» упал через несколько минут после вылета из аэропорта иранской столицы. В результате катастрофы погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 10 подданных Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 подданных Великобритании, а также 11 украинцев, в том числе 9 членов экипажа.