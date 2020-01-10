В США сообщили об уничтожении украинского Boeing двумя ракетами

Украинский Boeing 737 был сбит в Иране двумя ракетами российского производства. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя США.

В сообщении говорится, что самолет был уничтожен ракетами класса «земля — воздух». При этом уточняется, что США все еще считают крушение Boeing случайным.

Несколько источников в Пентагоне уже озвучивали версию о том, что к падению пассажирского лайнера «Международных авиалиний Украины» могло привести попадание из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор», купленного Ираном у России. Кроме того, отмечалось, что вскоре после взлета из аэропорта Тегерана неподалеку был зафиксирован пуск двух ракет, а крушению предшествовал взрыв в небе рядом с воздушным судном.

Boeing 737, выполнявший рейс Тегеран — Киев, упал через несколько минут после вылета утром 8 января. Погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

В России ранее назвали правдоподобной версию о внешних причинах катастрофы. По мнению члена комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франца Клинцевича, «возможно, это был чей-то беспилотник». Между тем Киев намерен искать на месте крушения обломки ракеты российского производства.

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