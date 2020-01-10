В России отреагировали на новые версии гибели украинского «Боинга»

Версия о внешних причинах катастрофы украинского самолета «Боинг-737» под Тегераном выглядит правдоподобно, считает член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич. Его цитирует «Интерфакс» в пятницу, 10 января.

«Анализируя опосредованные разведпризнаки, которые сегодня появляются вокруг украинского "Боинга", больше похоже, что, возможно, это был чей-то беспилотник», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что любые версии требуют проверки, в том числе о технической неисправности воздушного судна.

В ответ на вопрос, могла ли сбить самолет ракета российского производства, Клинцевич сказал, что все версии будут проверяться, но «искать российский след в катастрофе "Боинга" глупо».

9 января в Пентагоне сообщили, что самолет «Международных авиалиний Украины» мог быть случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» иранской армии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также допустил возможность попадания ракеты в самолет.

Позже госсекретарь США Майкл Помпео назвал вероятной причиной техническую неисправность.

Между тем Киев намерен искать на месте крушения обломки ракеты российского производства.

«Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» выполнял рейс Тегеран — Киев со 168 пассажирами на борту. Он упал через несколько минут после вылета утром 8 января. Выживших нет.

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