В США рассказали о новой причине падения украинского самолета

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что причиной падения украинского самолета «Боинг-737» могла быть техническая неисправность. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что пока у американских властей нет новой информации о крушении воздушного судна. По мнению госсекретаря, причиной катастрофы могла стать простая неисправность. «Однако нам нужно знать, не было ли здесь чего-то более зловещего», — подчеркнул он. Глава ведомства также выразил надежду на то, что Тегеран будет сотрудничать во время расследования происшествия.

Помпео также отметил, что расследование нужно провести как можно скорее. По его словам, мир должен знать, насколько безопасны полеты в Иран. Если риск останется высоким, авиакомпаниям придется «принять некоторые решения», чтобы не подвергать пассажиров угрозе.

Ранее в МИД Ирана заявили, что власти согласны на участие представителей других стран в расследовании катастрофы. Также официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо и британского премьера Бориса Джонсона, допустивших ранее версию о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты, передать имеющуюся информацию комитету, который занимается расследованием.

Утром 8 января «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» выполнял рейс Тегеран — Киев со 168 пассажирами на борту. Он упал в районе аэропорта иранской столицы через несколько минут после вылета. На борту находились 11 украинцев, остальные были гражданами Ирана, Афганистана, Канады и нескольких европейских стран.

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