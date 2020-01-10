Вычислено предполагаемое место пуска сбившей украинский лайнер ракеты

Расследователи из интернет-издания Bellingcat вычислили объект, с которого могли атаковать Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» близ Тегерана. Как сообщил «Радио Свобода» представитель Bellingcat Христо Грозев, предположительно, это база, известная как испытательный полигон для ракет противовоздушной обороны Ирана.

По его словам, эксперты, использовав данные о скорости полета ракеты комплекса «Тор» и месте съемки видеозаписи поражения самолета, смогли определить примерное расстояние, с которого была запущена ракета — 6–6,5 километра. На этом расстоянии в направлении полета ракеты находится только испытательная база.

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Как сообщали очевидцы, в направлении лайнера, возможно, летели несколько ракет. Неназванный представитель из числа официальных лиц США заявлял, что самолет был уничтожен двумя ракетами класса «земля — воздух», что якобы было зафиксировано со спутника.

Версию о поражении украинского пассажирского самолета над Тегераном зенитной ракетой 9 января официально выдвинули премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон. Они сослались на данные собственной и союзной разведок, согласно которым лайнер был сбит иранской ракетой класса «земля — воздух». Об этой версии также говорили источники американского издания Newsweek в Пентагоне, разведывательных структурах США и Ирака. После этого в сети было опубликовано видео предполагаемого попадания ракеты в воздушное судно. Власти Ирана настаивают на том, что версия об атаке на лайнер не соответствует действительности.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» упал через несколько минут после вылета из аэропорта иранской столицы. В результате катастрофы погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 10 подданных Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 подданных Великобритании, а также 11 украинцев, в том числе 9 членов экипажа.

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