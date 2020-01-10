Проанализирован полет ракет к украинскому лайнеру в Иране

Видео, на котором, предположительно, запечатлен ракетный удар по Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране, является подлинным. Об этом сообщает интернет-издание Bellingcat, проанализировавшее опубликованные в сети кадры.

Журналисты отмечают, что им удалось установить место съемок видео — пригород Тегерана, жилой район населенного пункта Парандат, расположенный к западу от аэропорта Имама Хомейни, откуда украинский лайнер вылетел в Киев. К такому выводу издание пришло, сопоставив полученные от очевидцев кадры со спутниковыми снимками, — положение объектов на них совпадало.

Кроме того, расследователи измерили время, за которое звук взрыва дошел до точки съемки — около 10,7 секунды. Расстояние по прямой от места взрыва до точки съемки составило, по их расчетам, около 3,6 километра. Зная высоту полета лайнера, с помощью теоремы Пифагора удалось выяснить, что расстояние от камеры до места взрыва по земле составляло около 3,3 километра. Горизонтальная проекция места взрыва при этом соответствует траектории полета, взятой с сайта FlightRadar24.

О подлинности видео также сообщало The New York Times. Издание связалось с автором ролика и получило в высоком разрешении кадры, на которых якобы запечатлена выпущенная ракета.

Ранее были обнаружены как минимум две фотографии предполагаемой части ракеты на месте авиакатастрофы. Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс признал, что изображения не поддаются проверке из-за отсутствия каких-либо отличительных деталей. В то же время журналист отмечал, что более ранних копий этих снимков в сети обнаружить не удалось.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады. Точная причина произошедшего станет известна после анализа бортовых самописцев.

Власти Украины, направившие своих специалистов в Тегеран для участия в расследовании, пообещали отработать версию с ракетой в числе других. Иран считает, что самолет потерпел крушение из-за технических проблем, а в аэропорту Тегерана, откуда он вылетел, заявили, что у лайнера загорелся двигатель.

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