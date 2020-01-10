Черный ящик с упавшего украинского самолета показали на видео

В сети появилось видео черного ящика с упавшего в Тегеране украинского самолета «Боинг-737». Его опубликовал телеканал Russia Today.

На кадрах видно, как двое мужчин открывают большой ящик и показывают его содержимое — бортовой самописец. РИА Новости указывают, что иранские специалисты приступят к изучению черных ящиков уже сегодня. Тегеран также готов обратиться за помощью к России, Канаде, Франции и Украине, если не сможет справиться самостоятельно.

Ранее в МИД Ирана заявили, что власти согласны на участие представителей других стран в расследовании катастрофы. Также официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо и британского премьера Бориса Джонсона, допустивших ранее версию о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты, передать имеющуюся информацию комитету, который занимается расследованием.

Утром 8 января «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» выполнял рейс Тегеран — Киев со 168 пассажирами на борту. Он упал в районе аэропорта иранской столицы через несколько минут после вылета. На борту находились 11 украинцев, остальные были гражданами Ирана, Афганистана, Канады и нескольких европейских стран.

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