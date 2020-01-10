Расчищенное от улик место падения «Боинга» в Иране сняли на видео

Агентство Ruptly опубликовало у себя в Twitter видео с места крушения пассажирского самолета «Боинг» 737-800 «Международных авиалиний Украины». На кадрах ролика, который сняли в Тегеране, видно, что место полностью расчищено от обломков, по нему ходят люди, на нем припаркованы автомобили.

Посол Ирана в Великобритании ранее назвал сообщения о расчистке места падения бульдозерами «абсолютно абсурдными».

О том, что с места крушения убирают улики, сообщила ранее 10 января журналистка CBS Элизабет Палмер. По ее словам, большинство фрагментов самолета убрали еще 9 января, при этом никаких признаков следственных действий она не обнаружила.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 9 января рассказал, что украинские специалисты, направленные в Иран для участия в расследовании крушения пассажирского самолета, будут искать обломки ракеты. По его словам, СНБО изучает версию поражения украинского Boeing зенитной ракетой ЗРК «Тор» российского производства.

Украинский лайнер, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. В Иране настаивают, что катастрофа произошла по техническим причинам. Украинская сторона пообещала проверить все версии произошедшего, в том числе взрыв техногенного или террористического характера, столкновение с беспилотником или другим летающим объектом.

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