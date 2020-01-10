В НАТО поверили в версию о сбитом Ираном украинском самолете

В НАТО поверили в версию о сбитом иранской зенитной ракетой украинском «Боинге-737». О соответствующем заявлении генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга сообщает «Интерфакс».
«Нет причин не верить данным, которые мы получили от разных стран-союзников НАТО. Они выразили обеспокоенность по поводу информации, указывающей на то, что самолет мог быть сбит иранскими системами противовоздушной обороны», — приводит агентство слова Столтенберга. Сообщается, что высказывание было сделано на пресс-конференции перед экстренным совещанием глав МИД Евросоюза.
Российское государство заняло противоположную позицию: заместитель главы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что обвинять в катастрофе Иран пока что нет оснований, и предложил подождать, пока специалисты закончат анализировать ситуацию.
Ранее 10 января сообщалось о новой версии произошедшего: системы ПВО Ирана могли сбить пассажирский самолет, потому что ожидали появления военной авиации США.
9 января в Пентагоне заявили, что самолет, вероятно, был случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» иранской армии. Президент США Дональд Трамп также высказал мнение, что техническая неисправность не была причиной катастрофы. Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустили случайное попадание иранской ракеты в «Боинг».
Самолет «Боинг» 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.