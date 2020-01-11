Иран пообещал продолжить расследование крушения украинского самолета

К крушению Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» привела непростительная ошибка, ее причины будут расследованы. Такое обещание сделал президент Ирана Хасан Роухани на своей странице в Twitter.

«Выпущенные из-за человеческой ошибки ракеты привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей», — написал он и назвал случившееся великой трагедией. Роухани добавил, что виновные будут наказаны по закону.

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Украинский лайнер, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. В субботу, 10 января, иранская сторона признала, что лайнер сбили случайно. Причиной крушения был назван «человеческий фактор». Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.

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