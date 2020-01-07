Иран напомнил США о сбитом в 1988 году пассажирском самолете

Президент Ирана Хасан Роухани напомнил США о сбитом в 1988 году иранском пассажирском самолете. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Роухани отметил, что у его страны намного больше причин для ударов по объектам США в качестве возмездия. «Те, кто ссылаются на число 52, должны помнить число 290 и рейс IR655. Никогда не угрожайте иранскому народу», — написал иранский лидер.

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Накануне президент США Дональд Трамп заявил о готовности атаковать 52 иранских объекта. По его словам, некоторые из целей «важны для Ирана и иранской культуры».

5 января советник высшего руководителя республики генерал-майор Хоссейн Дехган заявил, что Иран нанесет удар по военным объектам США в регионе. Спустя несколько часов обстрелу подверглось американское посольство в Багдаде.

Крупная авиационная катастрофа произошла 3 июля 1988 года. Авиалайнер Airbus A300B2-203 авиакомпании Iran Air совершал коммерческий пассажирский рейс IR655 по маршруту Тегеран—Бендер-Аббас—Дубай. Через семь минут после вылета из Бендер-Аббаса, пролетая над Персидским заливом, был сбит ракетой «земля-воздух», выпущенной с ракетного крейсера ВМС США «Vincennes». Погибли все находившиеся на борту самолета 290 человек — 16 членов экипажа и 274 пассажира, в том числе 65 детей.

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