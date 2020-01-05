В столице Ирака обстреляли американское посольство

В центральной части Багдада обстреляли «зеленую зону», где находится американское посольство. Об этом сообщает Al Jazeera, передает РИА Новости.

Уточняется, что неизвестные при нападении использовали минометы. В городе слышны предупреждающие сирены.

По утверждению источников телеканала Al Arabiya, один из снарядов попал в жилой дом рядом с посольством, в результате инцидента по меньшей мере одна семья получила ранения. Также не исключается, что могут быть жертвы.

Ранее 5 января советник высшего руководителя республики генерал-майор Хоссейн Дехган заявил, что Иран нанесет удар по военным объектам США в регионе.

Ситуация в Ираке накалилась после того, как в ночь на 3 января во время ракетного удара американской авиации в Багдаде был убит командир спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Приказ о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп. Соединенные Штаты объяснили свои действия самозащитой — якобы генерал организовал несколько недавних атак на базы международной коалиции, расположенные в Ираке, а также нападение на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

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