США предупредили Ирак об атаке на Сулеймани за несколько минут до удара

За несколько минут до ракетной атаки по иранскому генералу Касему Сулеймани в аэропорту Багдада США предупредили власти Ирака о своих планах. Об этом заявил иракский премьер-министр Абдул Махди, сообщает телеканал Al Arabiya.

По его словам, Багдад не дал Вашингтону своего согласия на атаку. Махди добавил, что встречался с военачальником в день его смерти.

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Канал отмечает, что МИД Ирака пожалуется в Совет Безопасности ООН в связи с убийством Сулеймани и шиитского командира Абу Махди аль-Мухандиса.

Ранее 5 января парламент страны принял решение вывести все иностранные войска со своей территории. Махди отметил, что сейчас американские вертолеты и беспилотники находятся в воздушном пространстве столицы без официального разрешения.

По данным The New York Times, о готовящейся атаке на Сулеймани в Вашингтоне знали единицы. Убийство генерала стало для многих высокопоставленных лиц США неожиданностью, в том числе в Пентагоне и Конгрессе.

Касем Сулеймани был убит во время ракетного удара американской авиации на аэропорт Багдада в ночь на 3 января. Приказ о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп. Соединенные Штаты объяснили свои действия самозащитой — якобы генерал организовал несколько недавних атак на базы международной коалиции, расположенные в Ираке, а также нападение на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

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