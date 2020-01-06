Трамп пригрозил Ирану несоразмерным ответным ударом

Соединенные Штаты могут нанести непропорционально сильный удар по Ирану в случае любого нападения на американских граждан или объекты. Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что его твиты о «быстрых, полноценных, и, возможно, непропорционально сильных ответных ударах» станут уведомлениями для конгресса. Официально же запрашивать разрешения у законодательного органа власти на силовые операции в другой стране Трамп не намерен.

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Накануне Трамп заявил о готовности атаковать 52 иранских объекта. по его словам, некоторые из целей «важны для Ирана и иранской культуры».

5 января советник высшего руководителя республики генерал-майор Хоссейн Дехган заявил, что Иран нанесет удар по военным объектам США в регионе. Спустя несколько часов обстрелу подверглось американской посольство в Багдаде.

Ситуация в Ираке накалилась после того, как в ночь на 3 января во время ракетного удара американской авиации в Багдаде был убит командир спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Приказ о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп. Соединенные Штаты объяснили свои действия самозащитой — якобы генерал организовал несколько недавних атак на базы международной коалиции, расположенные в Ираке, а также нападение на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

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