Главы МИД стран Евросоюза призвали США и Иран к деэскалации

Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза призвали США и Иран к деэскалации конфликта. Об этом заявил куратор внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель после встречи глав внешнеполитических ведомств ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

По словам Борреля, регион не может позволить себе еще одну войну.

На экстренной встрече министры также призвали Соединенные Штаты и Исламскую Республику к максимальной сдержанности в регионе. Главы МИД обратились к Ирану с просьбой выполнить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ранее в январе Иран объявил об окончательном отказе от договоренностей по СВПД, касающихся своей атомной программы. Тегеран вышел из ядерной сделки, заявив, что не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощности по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Операция получила название «Мученик Сулеймани». По объектам были выпущены около двух десятков ракет класса «земля — земля». Иран сообщал о гибели 80 американцев. В США в свою очередь указали, что жертв нет.

СПВД по Ирану был заключен между Тегераном и шестью странами-посредниками, в числе которых Россия, Великобритания, США, Франция, Германия и Китай. Соглашение предполагает снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018 года Трамп объявил о выходе США из сделки и возобновлении ограничительных мер в отношении Ирана, которые включают в себя запрет на торговлю нефтью.

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