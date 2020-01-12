Иранские военные попросили прощения за сбитый украинский самолет

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами попросил прощения за сбитый под Тегенаром украинский самолет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA.

По словам Салами, иранские военные допустили ошибку, из-за которой погибло большое количество их соотечественников. «Мы сделали это ненамеренно, мы просим прощения», — сказал генерал, добавив, что ему еще никогда не было так стыдно.

Ранее прощения попросил также президент Ирана Хасан Рухани. Он полностью признал, что трагедия случилась из-за ошибочных действий иранских военных.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том 11 граждан Украины. Ответственность за крушение самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР). Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде рассказал, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету.

Глава МИД Ирана заявил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев ждет от Тегерана официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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