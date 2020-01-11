Названа сумма выплат семьям погибших в крушении украинского Боинга

Правительство Украины выплатит семьям погибших в катастрофе украинского лайнера в Иране по 200 тысяч гривен (около 8,3 тысячи долларов). Об этом сообщается на сайте кабмина страны.

Также, по заявлению премьер-министра Алексея Гончарука, авиакомпания МАУ соответствии с коллективным договором осуществит выплаты семьям членов экипажа.

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Киев проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией, а также будет требовать возмещения от Ирана.

Монреальская конвенция от 1999 года регулирует аспект страхования гражданской ответственности авиаперевозчика на международных перелетах. На данный момент, сумма выплат авиакомпаний за каждого погибшего пассажира составляет примерно 129 тысяч евро (8,7 миллиона рублей).

Украинский лайнер, на борту которого находились 176 человек, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. В Пентагоне заявили, что самолет мог быть сбит из ЗРК «Tор-M1» иранской армии. 10 января Тегеран официально признал, что случайно сбил лайнер из-за «человеческого фактора». Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР).

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