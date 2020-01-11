Роухани пообещал судить сбивших украинский самолет военных

Иранских военных, сбивших украинский лайнер в Тегеране, отдадут под суд. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает ТАСС.

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Он созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским и пообещал, что виновные в происшествии будут наказаны, а «судебные органы начнут работу на этом направлении в скором времени».

В свою очередь, Зеленский рассказал, что в ходе разговора с Роухани они договорились, что от наказания «никто из виновных не отвертится».

Ранее стало известно, что Роухани попросил прощения и полностью признал, что трагедия случилась из-за ошибочных действий иранских военных. Также он выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших.

Ответственность за крушение самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР). Командующий воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде рассказал, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету. «Мы признаем всю ответственность и готовы следовать любым распоряжениям, которые примут власти», — заключил генерал.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что сбил самолет, объяснив трагедию человеческим фактором. Глава МИД заявил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США. Зеленский объявил, что Киев ждет от Тегерана официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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