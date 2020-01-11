Появилось видео вероятного запуска иранской ракеты по украинскому самолету

В сети появился видеоролик, на котором, предположительно, запечатлен момент запуска иранской ракеты, которая поразила самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране. Ролик в своем Twitter-аккаунте опубликовал журналист издания The New York Times Кристиан Триберт.

На кадрах с камер видеонаблюдения видна вспышка, напоминающая запуск ракеты.

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана 11 января заявили, что украинский Boeing 737-800 был сбит случайно. Причиной крушения был назван «человеческий фактор». Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.

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