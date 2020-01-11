Иран настаивал на ограничении полетов незадолго до катастрофы украинского Boeing

Иранские военные настаивали на ограничении полетов гражданской авиации незадолго до катастрофы Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». Об этом в субботу, 11 января, сообщает Радио Sputnik со ссылкой на телеканал Aljazeera.

«Мы требовали прекратить движение самолетов во время атаки на базу Айн аль-Асад, но это не случилось по ряду причин», — заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (ВКС КСИР) Ирана бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

Ранее командующий ВКС КСИР детально объяснил, как был нанесен ошибочный удар по украинскому лайнеру. Генерал взял на себя ответственность за крушение самолета и признался, что захотел умереть, когда узнал об авиакатастрофе.

Украинский лайнер, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. В субботу, 11 января, иранская сторона признала, что лайнер сбили случайно. Причиной крушения был назван «человеческий фактор». Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что расследование будет продолжено, а виновные — наказаны.

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