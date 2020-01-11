Украина сочла катастрофу Boeing в Иране умышленным убийством

В Генпрокуратуре Украины изменили статью, по которой расследуется крушение Boeing 737-800 под Тегераном, и таким образом сочли произошедшее умышленным убийством. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генпрокурора страны.

В тексте сказано, что следствие будет вестись по статьям, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более лиц и уничтожение самолета. Отмечается, что досудебное расследование поручено главному следственному управлению Службы безопасности Украины.

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Изначально дело по факту крушения пассажирского лайнера было заведено по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей») УК Украины.

Ранее 11 января стало известно, что пилот разбившегося самолета «Международных авиалиний Украины» вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия. В материалах расследования есть данные о том, что пилот согласовывал маршрут.

Власти Ирана 11 января заявили, что украинский Boeing 737-800 был сбит случайно. Причиной крушения был назван «человеческий фактор». Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

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