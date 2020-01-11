Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном

Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия. Об этом рассказал глава МАУ Евгений Дыхне, передает ТАСС.
По его словам, в материалах расследования есть данные о том, что пилот согласовывал маршрут. Кроме того, Дыхне отметил, что экипаж вел переговоры с диспетчером, который указывал, как действовать на маршруте. Глава МАУ выразил уверенность, что инсинуаций с точки зрения изменения маршрута не могло быть.
О том, что самолет не менял курс, также заявил вице-президент компании по летной работе Игорь Сосновский. Он отметил, что лайнер повернул на 15 градусов вправо согласно указаниям диспетчера.
Командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции (ВКС КСИР) Амир Али Хаджизаде рассказал, что оператор иранской системы ПВО определил украинский Boeing 737-800 как вражеский объект. По словам Хаджизаде, на принятие решения у оператора было пять секунд, и он сделал неправильный выбор и запустил ракету по цели.
Ранее командующий ВКС КСИР взял на себя ответственность за крушение самолета и признался, что захотел умереть, когда узнал об авиакатастрофе.
Власти Ирана 11 января заявили, что украинский Boeing 737-800 был сбит случайно. Причиной крушения был назван «человеческий фактор». Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.
Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.