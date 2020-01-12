Родственникам жертв крушения украинского Boeing начали угрожать

Иранские спецслужбы угрожают родственникам жертв крушения украинского Boeing. Об этом сообщает телеканал Iran International в Twitter.

По данным журналистов, граждан Ирана, чьи родные погибли в авиакатастрофе, предостерегли не давать интервью персидским медиа за пределами страны, если они хотят получить останки жертв.

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11 января, после того как Иран признал вину в крушении лайнера, в стране начались антиправительственные акции. Протестующие, в частности, требовали отставки верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал утром 8 января через несколько минут после взлета в окрестностях Тегерана. Погибли 176 человек, в том числе 83 иранца. Тегеран признал, что сбил самолет, приняв его за крылатую ракету. МИД Исламской Республики заявил, что ошибка была вызвана авантюризмом США.

3 января американцы нанесли авиаудар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ в ночь на 8 января иранцы устроили ракетный обстрел американских баз в Ираке. Операцию назвали «Мученик Сулеймани».

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