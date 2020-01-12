Британский посол в Иране отверг обвинения в руководстве протестами

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэйр, ранее задержанный властями в Тегеране за участие в акции протеста, отверг обвинения в руководстве демонстрантами. Свою версию событий дипломат изложил в Twitter.

Макэйр утверждает, что не участвовал ни в каких демонстрациях, а пришел на акцию памяти погибших в крушении «Боинга» 8 января. Он назвал нормальным желание отдать им дань уважения и отметил, что некоторые жертвы катастрофы были британцами. Посол заявил, что покинул место акции «через пять минут», когда некоторые участники начали скандировать лозунги. Спустя полчаса он был задержан.

«Арест дипломатов, конечно, является незаконным во всех странах», — подчеркнул Макэйр.

Ранее стало известно, что Макэйра задержали на несколько часов якобы из-за того, что он пытался руководить действиями протестующих возле Технологического университета имени Амира Кабира. Антиправительственная акция вспыхнула после того, как иранские власти признали ответственность за случайное уничтожение самолета «Международных авиалиний Украины». Во время авиакатастрофы погибли 176 человек, в том числе 83 иранца. На акции звучали призывы к отставке верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!