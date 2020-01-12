Британского посла в Иране задержали за руководство протестами в Тегеране

В Тегеране правоохранительные органы задержали посла Великобритании в Иране Роберта Макэйра из-за участия в протестах в иранской столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
В субботу, 11 января, группа студентов собралась в тегеранском Технологическом университете имени Амира Кабира для выражения протеста в связи с признанием иранскими ВС ответственности за падение украинского Boeing 737. Британский посол пытался руководить действиями толпы, находясь в расположенном недалеко от учебного заведения магазине.
Через несколько часов после задержания Макэйра отпустили. В связи с инцидентом его вызовут в МИД Ирана в воскресенье, 12 января.
В ряде иранских городов 11 января прошли антиправительственные демонстрации в связи с признанием иранских властей ответственности за крушение самолета Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» 8 января в Тегеране.
Митингующие потребовали отставки верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Протесты прошли в том числе и возле Технологического университета им. Шарифа. По некоторым данным, десять его выпускников погибли в той катастрофе.