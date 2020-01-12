Госдеп США потребовал извинений от Ирана за задержание британского посла

Государственный департамент США потребовал от иранских властей публичных извинений за задержание британского посла в Иране Роберта Макэйра в ходе протестов в Тегеране. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в своем Twitter.
«Мы призываем режим официально извиниться перед Великобританией за нарушение ее прав и уважать права всех дипломатов», — написала Ортагус.
Макэйра задержали сотрудники правоохранительных органов страны за участие в антиправительственным протестом возле здания тегеранского Технологического университета имени Амира Кабира. По некоторым данным, он руководил действиями толпы митингующих.
Протесты в Иране 11 января начались после того, как власти взяли на себя ответственность за крушение украинского самолета в Тегеране. Митингующие потребовали отставки верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.
Утром 8 января через несколько минут после взлета самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады. Власти Ирана заявили, что воздушное судно было сбито случайно. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что ошибку допустили в кризисный период на фоне «авантюризма» США.