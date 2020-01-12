Госдеп США потребовал извинений от Ирана за задержание британского посла

Государственный департамент США потребовал от иранских властей публичных извинений за задержание британского посла в Иране Роберта Макэйра в ходе протестов в Тегеране. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в своем Twitter.

«Мы призываем режим официально извиниться перед Великобританией за нарушение ее прав и уважать права всех дипломатов», — написала Ортагус.

Макэйра задержали сотрудники правоохранительных органов страны за участие в антиправительственным протестом возле здания тегеранского Технологического университета имени Амира Кабира. По некоторым данным, он руководил действиями толпы митингующих.

Материалы по теме Иран признал ответственность за гибель украинского Boeing Система ПВО приняла пассажирский самолет за крылатую ракету

Протесты в Иране 11 января начались после того, как власти взяли на себя ответственность за крушение украинского самолета в Тегеране. Митингующие потребовали отставки верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Утром 8 января через несколько минут после взлета самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады. Власти Ирана заявили, что воздушное судно было сбито случайно. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что ошибку допустили в кризисный период на фоне «авантюризма» США.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!