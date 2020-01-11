В Иране начались массовые антиправительственные акции из-за сбитого «Боинга»

В Иране начались массовые антиправительственные акции протеста из-за сбитого украинского самолета Boeing 737-800 под Тегераном. Видео митинга опубликовано в Telegram-канале «Милитарист».

На кадрах видно, как сотни людей проводят шествие в центре столицы. По данным «Радио Свобода», на акцию к университету имени Амира Кабира вышли студенты с требованием наказать виновных в крушении самолета. Акция проходит под лозунгом «Отставки недостаточно, нужно судебное преследование».

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Пользователи соцсетей также публикуют видео, на которых видно, как иранские правоохранители стягивают спецподразделения в месту манифестаций и, вероятно, готовятся к разгону демонстрации.

Ранее командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции взял на себя ответственность за крушение самолета и признался, что захотел умереть, когда узнал о катастрофе.

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана 11 января заявили, что украинский Boeing 737-800 был сбит случайно. Причиной крушения был назван «человеческий фактор». Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.

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