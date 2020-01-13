Обнародована полная хронология катастрофы украинского самолета в Иране

Американское издание The New York Times воссоздало и обнародовало полную хронологию катастрофы самолета Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране. Соответствующее видео опубликовано на сайте портала.

Как следует из видеоматериала, лайнер вылетел из Тегерана в Киев через четыре часа после того, как Иран ударил по американским военным объектам и привел в боевую готовность силы и средства ПВО. Утверждается, что из-за выгрузки лишнего груза самолет взлетел с небольшой задержкой, но без отклонений от обычного курса и направился в северо-западном направлении.

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За первые три минуты лайнер набрал высоту 2,4 километра и все это время отражался на радарах. Спустя еще несколько минут электронные системы перестали работать, а воздушное судно передало последний сигнал. Уже через несколько секунд в самолет попала ракета ПВО Ирана, он загорелся, затем лайнер поразила еще одна ракета, которая, как утверждает The New York Times, была выпущена с секретных военных баз страны.

Падение на землю украинского самолета произошло спустя несколько минут. При падении произошел еще один взрыв. Обломки разлетелись на расстояние почти 500 метров от места падения. В общей сложности полет длился семь минут.

В результате крушения погибли 176 человек, в том числе 83 иранца. Тегеран признал, что сбил самолет, приняв его за крылатую ракету. МИД Исламской Республики заявил, что ошибка была вызвана авантюризмом США.

3 января американцы нанесли авиаудар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ в ночь на 8 января иранцы устроили ракетный обстрел американских баз в Ираке. Операцию назвали «Мученик Сулеймани».

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