Трамп посоветовал демократам обвинить Россию в провале партсобрания

Президент США Дональд Трамп посоветовал членам Демократической партии обвинить Россию в провале подсчета результатов первого партсобрания в штате Айова (кокус). Соответствующий пост появился в его Twitter.
«Когда демократы начнут винить РОССИЮ, РОССИЮ, РОССИЮ вместо признания собственной некомпетентности, которая привела только что к избирательной катастрофе в Великом штате Айова?», — написал Трамп. Он также отметил, что уверенно победил на аналогичном мероприятии от республиканской партии.
Американские демократы не могут посчитать результаты кокусов в штате Айова из-за технического сбоя уже около суток. Там отметили, что проводят проверку качества голосования, передает Reuters. Штаб сенатора-социалиста 78-летнего Бернарда Сандерса считает, что их кандидат уверенно победил, получив около 30 процентов голосов. Согласно этой версии, на втором месте — 37-летний открытый гей, бывший офицер Управления военно-морской разведки США Пит Буттиджич. Далее идет профессор экономики Элизабет Уоррен и бывший вице-президент Джо Байден. При этом The Washington Examiner опубликовал информацию, что Буттиджич спонсировал работу программы Shadow, которая считала голоса.
Кокусы начались в Айове в 19:00 3 февраля (04:00 4 февраля по московскому времени). Они проходят в школьных спортзалах и столовых, магазинах, пожарных частях. На них отбирают делегатов, которые на будущих съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты.