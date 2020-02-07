Подведены итоги первых партсобраний демократов в США

Подведены итоги первых собраний активистов Демократической партии США, прошедших в штате Айова. Победителем стал бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, передает Reuters.

По данным агентства, Буттеджадж получил 26,2 процента голосов партийных активистов. На втором месте идет сенатор от Вермонта Берни Сандерс с 26,1 процента, на третьем — сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, у нее 18 процентов голосов. Четвертым стал бывший вице-президент США Джозеф Байден (15,8 процента), замкнула пятерку сенатор от Миннесоты Эми Клобушар (12,3 процента).

Американские демократы трое суток не могли подсчитать результаты кокусов в штате Айова из-за технического сбоя. Штаб сенатора-социалиста 78-летнего Бернарда Сандерса заявлял, что их кандидат уверенно победил, получив около 30 процентов голосов. Согласно этой версии, на втором месте должен был оказаться 37-летний открытый гей, бывший офицер Управления военно-морской разведки США Пит Буттиджич.

На кокусах отбирают делегатов, которые на будущих съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты.

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