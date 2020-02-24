В США призвали наказать Россию и Путина санкциями за попытку вмешаться в выборы

Члены Демократической партии сената США призвали наказать Россию и главу страны Владимира Путина санкциями за предполагаемую попытку вмешательства в президентские выборы 2020 года. Об этом сообщает Axios.

По данным портала, соответствующее письмо сенаторы-демократы составили на имя госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина. Как ожидается, его отправят 24 февраля днем (по местному времени). Подписи под посланием поставили лидер демократов в сенате Чак Шумер, старший демократ комитета по иностранным делам верхней палаты Роберт Менендес и сенатор Шеррод Браун.

«Делать что-то меньшее было бы отречением от вашей ответственности за защиту США от этой серьезной угрозы нашей национальной безопасности и целостности нашего избирательного процесса», — говорится в письме.

Ранее 24 февраля сообщалось, что в МИД России опровергли обвинения во вмешательстве Москвы в президентские выборы США. Посол по особым поручениям внешнеполитического ведомства Андрей Крутских заявил, что Россия имеет доказательства невмешательства, однако Вашингтон препятствует их обнародованию.

О том, что Москва могла вмешаться в текущий избирательный процесс в США, ранее в феврале писала газета The Washington Post. По ее информации, Россия пыталась помочь кандидату в президенты от Демократической партии Берни Сандерсу.

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