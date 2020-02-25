Россия обратилась к американским политикам из-за обвинения во вмешательстве

Посольство России в США обратилось к американским политикам с призывом прекратить голословные обвинения во вмешательстве Москвы в избирательный процесс Соединенных Штатов. Заявление диппредставительства опубликовано в Facebook.

Дипломаты назвали случившееся раскруткой новой спирали спекуляций. «Особо поражает то, как этот миф эксплуатируется политическими силами в Вашингтоне для достижения своих оппортунистских целей. Выдвижение друг против друга выдуманных, ничем не обоснованных обвинений по "российской теме" становится плохой американской политической традицией», — добавили в посольстве.

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