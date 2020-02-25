США пообещали ответить России на вмешательство в выборы

Вашингтон ответит любой стране, в том числе России, на возможное вмешательство в выборы американского президента, которые пройдут осенью 2020 года. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters.

По его словам, какое-либо вмешательство недопустимо. «Если Россия или любая другая страна предпримут шаги для подрыва нашего демократического процесса, мы предпримем ответные действия», — подчеркнул Помпео.

Ранее 25 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что ни одна страна мира не пытается помочь ему победить и стать президентом на второй срок. «Я не хочу помощи от какой-либо из стран, и ни одна страна не помогла мне», — сказал он. Глава государства также заявил о сговоре Демократической партии и разведки США.

О том, что Москва могла вмешаться в текущий избирательный процесс в США, в феврале писала газета The Washington Post. По ее информации, Россия пыталась помочь Берни Сандерсу, одному из кандидатов в президенты от Демократической партии.

В апреле 2019 года был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США. Предметом расследования также была возможная связь Трампа и российского правительства. Авторы доклада пришли к выводу, что сговора между Трампом и Россией не было.

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