Байдену спрогнозировали победу в трех штатах

Бывшему вице-президенту США Джо Байдену спрогнозировали победу в праймериз в трех американских штатах. Об этом сообщает газета The New York Times.

Сообщается, что Байден выиграл первичные выборы в Вирджинии, Северной Каролине и Алабаме, а его конкурент, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс одержал победу на праймериз в своем штате. Также газета сообщает, что в Самоа лидирует бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

Отмечается, что окончательные результаты будут объявлены после подсчета всех голосов во всех штатах.

Ранее сообщалось, что главным противостоянием самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.

В «супервторник», 4 марта, праймериз пройдут в 14 штатах. Как правило, победитель «супервторника» становится кандидатом в президенты США.

В конце февраля миллиардер Майкл Блумберг в ходе дебатов демократов, борющихся за право стать кандидатом на выборах президента США, заявил, что Россия помогает его конкуренту Сандерсу, чтобы тот в дальнейшем проиграл действующему главе государства республиканцу Дональду Трампу. В ответ Сандерс обратился к российскому лидеру, заявив, что если он станет президентом, то Владимир Путин «больше не будет вмешиваться ни в какие выборы». Москва отвергла обвинения, указав на их недоказанность.

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