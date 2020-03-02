Из президентской гонки в США вышел один кандидат

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич решил выйти из президентской гонки в США. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в окружении демократа.

Отмечается, что это произошло после сокрушительного поражения Буттиджича в праймериз в Южной Каролине. При этом в штате Айова он победил, а в Нью-Гэмпшире занял второе место.

По словам собеседника издания, Буттиджич планировал поехать в Даллас (штат Техас) на митинг, однако вместо этого отправится в Саут-Бенд, где должен объявить о выходе из кампании. Сам кандидат пока не делал заявление по этому поводу.

По итогам первых трех праймериз в гонке лидирует сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс (45 делегатов), на втором месте Буттиджич (25 делегатов), на третьем — бывший вице-президент США Джо Байден (15 делегатов).

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