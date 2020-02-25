Противника Трампа осудили за оправдание коммунистов

Американские политики осудили претендента на статус кандидата в президенты от Демократической партии, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, за частичное оправдание режима коммунистов на Кубе. Об этом сообщает CNN.

Сандерс, противник президента Дональда Трампа, известный своими социалистическими убеждениями, подчеркнул, что в государстве, построенном Фиделем Кастро, «были и хорошие стороны». В частности, он упомянул программу ликвидации безграмотности.

В первую очередь на его слова обратили внимание его конкуренты из числа демократов. «Конечно, грамотность — это хорошо, но почему нужно упоминать о благотворительных программах жестокого диктатора вместо того, чтобы однозначно осуждать его за то, как он обращался с собственным народом», — цитирует издание слова кандидата Пита Буттиджича.

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Член палаты представителей и бывший министр здравоохранения США Донна Шалейла в разговоре с Associated Press заявила, что Сандерс, «оправдывая Кастро, не понимает, что из себя представляет кубинский режим», — по ее словам, если бы он пообщался с сообществом выходцев из латиноамериканских стран, то увидел бы, насколько неприемлем для них социализм и коммунизм. Сандерс, по ее словам, не просто делает ошибку — он искренне верит в ошибочные вещи.

23 февраля сообщалось, что Сандерс одержал победу на кокусах (собраниях активистов) в штате Невада, значительно опередив всех соперников. Он собирается выдвинуться в президенты от Демократической партии, чтобы выйти на выборы против Трампа в ноябре 2020 года.

Во время правления марксистско-ленинского режима Фиделя Кастро на Кубе проводились массовые репрессии. По оценкам историков, в лагерях и тюрьмах по политическим мотивам могли одновременно находиться до 100 тысяч кубинцев. По отношению к численности всего населения это большая доля, чем доля репрессированных в сталинском СССР и гитлеровском Третьем Рейхе.

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